Рабочая суббота губернатора. Текслер инспектирует Брединский район

Алексей Текслер работает на юге Челябинской области. Фото: gubernator74.ru

Алексей Текслер сегодня, 29 августа, работает в Брединском районе. Большая инспекционная поездка губернатора продолжается.

В Бредах глава региона побывает на стройплощадке ФОКа и на стадионе «Колос»: здесь проходят летние сельские спортивные игры. Посетит отделение врачей общей практики ГБУЗ «Районная больница поселка Бреды» и новый ФАП поселка Амурский.

В селе Мирное Текслер осмотрит очистные сооружения. Они построены в 1975 году, физически и морально устарели. Степень износа достигла 90 %.

Как сообщает пресс-служба губернатора, в совхозе «Брединский» Алексей Текслер обсудит вопросы уборочной кампании и полевых работ. В июле нынешнего года юг Челябинской области сгорел от засухи. Осмотрит животноводческий комплекс поселка Калининский.

Кстати, по поручению губернатора в федеральное министерство сельского хозяйства РФ отправлены документы на получение компенсации по засухе южноуральскими аграриями. Как сообщили корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе регионального минсельхоза, под палящим солнцем сгорело 317 тысяч га из более чем 1,7 млн га, посеянных этой весной. Прямой ущерб оценивается в 1,7 млрд. руб.

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