Ждали от полутора до 14 часов: в аэропорту Челябинска задержали несколько рейсов

Сейчас аэропорт работает в штатном режиме. Фото: Андрей АБРАМОВ

В челябинском аэропорту в ночь на субботу, 29 августа, задержали вылет нескольких рейсов. Задержки произошли из-за неисправности на взлетной полосе.

— На взлетно-посадочной полосе произошел сбой в работе свето-сигнального оборудования. Все неисправности устранили, аэропорт работает в штатном режиме. Задержка была трех рейсов, — рассказали КП-Челябинск в пресс-службе аэропорта.

Судя по онлайн-табло на сайте аэропорта, рейсов было задержано больше — восемь. На 14 часов позже вылетел самолет до Симферополя, еще один рейс в этот город задержали на 3,5 часа. Также на 9 часов задержали рейс до Красноярска, до Москвы — на 8,5 и еще один на полтора часа, на 8 часов позже южноуральцы полетели в Казань. Также на полтора часа был задержан самолет до Санкт-Петербурга, на 2,5 — до Краснодара.

Рейсов задержали больше. Фото: аэропорт Челябинск

Кроме того, несколько самолетов сели в Челябинске позже, чем заявлено в расписании: из Москвы, Симферополя, Красноярска, Краснодара и Санкт-Петербурга.

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