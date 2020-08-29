Ограничение движения в Челябинске 29 августа: частично перекрыли восемь улиц

На улицах кладут асфальт и делают бордюры.
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Челябинске сегодня, 29 августа, из-за ремонта дорог ограничили движение транспорта на восьми улицах. Об этом предупредили в пресс-службе мэрии. С утра частично перекрыли следующие улицы:
ул. Мира (от ул. Сталеваров до ул. Румянцева) — здесь идет монтаж бортового камня и пандусов, кладут асфальт;
ул. Артиллерийская — наносят разметку (работы будут идти ночью);
ул. Молодогвардейцев — здесь тоже наносят разметку (работы будут идти ночью);
ул. Жукова, ул. Островского, ул. Индивидуальная, Ул. Нахимова — делают бордюры;
ул. Радонежская — кладут асфальт.
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