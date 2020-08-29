Подростки из Челябинской области смогут напрямую обратиться за помощью к омбудсмену

Телефон приемной омбудсмена 8 (351) 264-24-35. Фото: vk.com/Евгения Майорова

Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова с 1 сентября начнет напрямую принимать обращения от детей и подростков. Ребята смогут связаться с омбудсменом как по телефону, так и через соцсети.

— Дети и подростки могут обратиться ко мне самостоятельно и анонимно. Мы сталкиваемся с проблемами семейного насилия, когда дети попадают в сложные ситуации, дурную компанию. Хорошо, если с родителями доверительные отношения, но так бывает не всегда. Нередко детям не с кем проконсультироваться, — объяснила свою инициативу Евгения Майорова на пресс-конференции в медиахолдинге «Гранада Пресс». — Бывают случаи, когда нужна медицинская помощь, но дети не всегда готовы открыто обратиться за ней. Наша цель, чтобы такое обращения было для ребенка безопасно, психологически в том числе.

Телефон приемной омбудсмена 8 (351) 264-24-35. Написать Евгении Майоровой можно через «Фейсбук», «ВКонтакте», Инстаграм.

— Со своими коллегами, с юристами я готова подключаться и решать вопросы максимально в интересах детей, — добавила омбудсмен.

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