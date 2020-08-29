Кроссовер залетел под КамАЗ на трассе в Челябинской области, есть погибшие

Супруги умерли на месте. Фото: vk.com/«Инцидент Миасс»

Авария произошла сегодня утром, 29 августа, на дороге Миасс-Сыростан. Кроссовер Cherry Tiggo угодил под КамАЗ. В иномарке ехала пожилая пара: 61 и 55 лет. Они скончались на месте.

— По предварительным данным, водитель Cherry не уступил дорогу и выехал на встречную полосу, — рассказали КП-Челябинск в ГУ МВД России по Челябинской области.

Обстоятельства ДТП сейчас выясняются. Фото: vk.com/«Инцидент Миасс»

Последствия аварии устраняли сотрудники МЧС и поисково-спасательной службы. Было задействовано семь человек и две единицы техники.

В произошедшем сейчас разбираются силовики.

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