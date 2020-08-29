Синоптики предупредили об опасности аномальной жары в Челябинской области

Под конец лета природа решила побаловать южноуральцев жарой. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В последние дни лета на Южном Урале установилась аномально жаркая погода. С одной стороны, это возможность насладиться теплом перед осенним похолоданием. С другой — выросла вероятность возникновения ЧС. Об этом предупредили в МЧС.

— С 28 августа по 2 сентября местами в Челябинской области ожидается аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на 7° и более, — сообщают в Гидромецентре России. — 29-31 августа местами ожидается высокая пожарная опасность: 4 класс горимости леса по региональной шкале.

В ГУ МЧС России по Челябинской области дали рекомендации, как обезопасить себя в жару:

— поддерживайте прохладную температуру в доме. Днем закрывайте окна, а на ночь — открывайте;

— старайтесь не выходить на улицу в жару, избегайте интенсивной физической нагрузки, пейте больше воды;

— принимайте прохладный душ. Можно также делать холодные компрессы или обертывания, использовать мокрые холодные полотенца, обтирать тело холодной водой, делать прохладные ванночки для ног и т.д.;

— не оставляйте детей и животных в припаркованных автомобилях, машину паркуйте в тени;

Если все-таки стало плохо, как можно скорее уйдите с солнца в прохладное место, выпейте воды или фруктового сока и отдохните. Если лучше не становится, обратитесь к врачу.

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