В аэропорту Челябинска задержали рейсы из-за сообщения о минировании

Аэропорт проверяют спецслужбы. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сегодня, 29 августа, в челябинском аэропорту снова задержали рейсы. На этот раз из-за сообщения об угрозе взрыва.

— В аэропорт Тюмени сегодня поступило сообщение о минировании. Из-за этого даже хотели отправить самолет на посадку в Челябинск. Однако информацию оперативно проверили, и борт благополучно сел. Позже такое же сообщение поступило в челябинский аэропорт. Был задержан рейс в Москву, а также хотят задержать рейс в Сочи, — рассказал КП-Челябинск собственный источник.

По данным онлайн-табло на сайте аэропорта, задержек на вечерние рейсы нет. Однако в пресс-службе аэропорта сообщили, что действительно задержаны два рейса, поскольку поступило сообщение о минировании взлетно-посадочной полосы.

Напомним, сегодня утром в аэропорту Челябинска задержали несколько рейсов. Некоторые пассажиры ждали вылета 14 часов.

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