В Бредах потерявшим урожай аграриям помогут рублем из областной казны

Брединский район - аграрный. Хозяйства пострадали в июльскую засуху. Фото: Дмитрий Кухтин.

Южные районы Челябинской области крепко пострадали от засухи: несмотря на раннюю посевную, когда в почве был максимум влаги, всходы сгорели под яростным июльским солнцем. Накануне губернатор с рабочей поездкой выехал в Бреды. Он поговорил с крестьянами, увидел уборочную. По решению Алексея Текслера на поддержку аграриев Брединского района из областного бюджета направят 59 млн руб.

Кстати, по поручению губернатора в федеральный минсельхоз поданы документы от всех пострадавших агрорайонов региона на получение компенсации за уничтоженные засухой посевы. Важный вопрос - на личном контроле Текслера. Под палящим солнцем в Челябинской области сгорело 317 тысяч га из более чем 1,7 млн га, посеянных этой весной. Прямой ущерб оценивается в 1,7 млрд. руб.

Побывал глава региона в агрофирме «Калининская». Это один из самых крупных племзаводов в России по разведению КРС породы герефорд. Калининские быки-гиганты и буренки-великанши, как олимпийские чемпионы, привозят с сельхозвыставок все золотые медали. Губернатор уверен: отменная продукция агрофирмы должна, прежде всего, не экспортироваться, а продаваться в магазинах Челябинской области.

В поселке Калининский губернатор осмотрел здание старого ДК. Его решено восстановить, потому что детям негде заниматься физкультурой. Агрофирма «Калининская» готова сделать проект реконструкции.

— Вы здесь — градообразующее предприятие. Очень хорошо, что вы инвестируете в территорию и готовы это делать дальше. Готовьте документацию, со стороны области мы окажем поддержку, — сказал Алексей Текслер.

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