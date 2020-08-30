Текслер поторопил подрядчиков со строительством спорткомплекса в Бредах

ФОК в Бредах сдадут раньше срока. Фото: Дмитрий Кухтин.

Во время инспекционной поездки в Брединский район, предпринятой губернатором накануне, уточнили вопрос сдачи долгожданного для местных жителей физкультурно-оздоровительного комплекса. В райцентре он появится рядом со спортивным стадионом «Колос». На стадионе часто проводят сельские спортивные игры, брединцы сдают нормативы ГТО.

На новый спортивный объект в этом и будущем году из областного бюджета выделено 60 млн рублей.

Подрядчик по строительству ФОКа заявил: все работы идут в срок. В этом году появится фундамент, к будущему зданию протянут сети. Вырастет каркас ФОКа. Отделка и наведение порядка вокруг запланированы на 2021 год. Сдача — к зиме будущего года.

Губернатор поручил ускориться и сдать ФОК ровно через год, к 1 сентября. Область поможет закупить новое оборудование.

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