В массовом ДТП под Челябинском из-за коровы пострадали три подростка

Пострадавшим понадобилась госпитализация Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Авария произошла накануне в 20:30 на территории Аргаяшского района. По данным регионального ГИБДД, 33-летняя женщина за рулем автомобиля Kia Cerato сбила корову, находящуюся на дороге. Дальше действия развивались как в голливудском блокбастере — на эту же корову наехал 20-летний водитель «ВАЗ-21099», после чего машина оказалась на встречной полосе, где ехал массивный Land Rover. От столкновения часть отечественного автомобиля отлетела и повредила Renault Megan, ехавший за внедорожником.

— В результате аварии водитель автомобиля «ВАЗ» и три 15-летние пассажирки получили травмы, — сообщили в пресс-службе ГИБДД Челябинской области.

Всех пострадавших госпитализировали, по факту аварии проводится проверка.

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