В Челябинской области пересмотрят условия для сельских медиков

Сельским медикам нужно создавать гибкие условия работы. Тогда они захотят остаться. Фото: gubernator74.ru

Во время инспекционной поездки на юг Челябинской области, в Бреды, глава региона побывал в побывал в офисе врача общей практики поселка Маяк. В больничке есть все необходимое: стоматологический кабинет, кабинет гинеколога, неотложная помощь. Есть и дневной стационар, что важно для крупного поселка. В Маяке живет 1,7 тыс. человек. Не хватает Брединскому району кадров. Больницы, поликлиники и ФАПы лишь вполовину укомплектованы врачами и на 82 % — средним медперсоналом.

Решить проблему можно с помощью программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Участники программ получат миллион и полмиллиона рублей соответственно. Решившие работать в отделенных уголках региона — 1,5 млн. руб. и 750 тыс. руб. Условие — отработать пять лет на селе. За восемь лет действия программ в регионе их участниками стали 700 медиков. В этом году контракты с областным минздравом заключили 17 специалистов.

— Нужно активнее работать с молодыми специалистами по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер. Важно учитывать, что условия должны быть гибкими. Если врача устраивает квартира на 18 квадратных метров в Челябинске, это не значит, что такая же площадь устроит его здесь. Нужно проработать вопрос с территориями. Важно, чтобы медики не просто ехали сюда, а могли здесь закрепиться, — сказала глава региона министру здравоохранения области Юрию Семенову.

В ФАПе поселка Амурский Текслер поручил благоустроить участок вокруг здания. Для работы в отдаленных уголках Брединский район получит санитарный автомобиль повышенной проходимости.

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