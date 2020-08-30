Врачи продолжают бороться с пандемией Фото: Валентина ВАГАНОВА

Минздрав Челябинской области опубликовал статистику зараженных коронавирусом на 30 августа. По данным ведомства, общее число зафиксированных случаев COVID-19 достигло 14 328 человек. За прошедшие сутки заболели 75 южноуральцев, а больничные палаты покинули 96 пациентов. Всего с начала пандемии с болезнью справились 11 278 человек, еще 2 643 зараженных остаются под наблюдением специалистов.

Коронавирус продолжает уносить жизни людей. За прошедшие сутки погибло четыре пациента, у которых был диагностирован COVID-19. У каждого их них он был сопутствующим заболеванием, смерть наступила по другим причинам:

— атеросклеротический кардиосклероз, гипертрофия миокарда — женщина, 91 год;

— атеросклеротическая болезнь сердца, диффузный кардиосклероз — мужчина, 87 лет;

— атеросклеротический кардиосклероз, гипертоническая болезнь — женщина, 72 года;

— сахарный диабет, нефросклероз — мужчина, 82 года.

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