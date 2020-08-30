Вода — на юг: в Бредах восстановят инженерные сети

Губернатор с инспекционной поездкой посетил Бреды. Фото: gubernator74.ru

Инспекционная поездка губернатора в Брединский район примечательная. К первой годовщине на посту главы региона Алексей Текслер с рабочими визитами побывал во всех муниципалитетах. Отчетами подчиненных он не довольствуется: на месте всегда разговаривает с жителями, меняет утвержденные маршруты, откликаясь на просьбы людей побывать во дворе, на улице, на разбитой дороге.

Основная проблема Брединского района — инфраструктурная. В плачевном состоянии находятся очистные сооружения (нет канализации) и система водоснабжения (около 90 % износ). Распоряжение главы региона — решить вопрос с обустройством канализации до начала следующего года. Район получит дополнительные деньги на строительство дорог и контейнеры для сора ТКО.

Вопрос перебоев водоснабжения решит программа модернизации сетей система модернизации водоснабжения. Подготовленную районными властями документацию включат в программу «Чистая вода».

— У Брединского района есть перспектива, здесь следует развивать сельское хозяйство и перерабатывающую промышленность, и мы об этом сегодня говорили. Основная помощь региона, на мой взгляд, должна быть связана с поиском инвесторов, тех, кто сможет вложить дополнительные ресурсы, создать новые рабочие места. И тогда появятся новые возможности, новые налоги и развитие социальной сферы. Люди хотят здесь жить, но при этом хотят, чтобы рядом создавались необходимые условия. Без этого невозможно экономическое развитие, — подытожил Алексей Текслер.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru