В центре Челябинска Mitsubishi Lancer разнес чугунный забор

Водитель не справился с управлением Фото: читатель КП

Авария произошла накануне за десять минут до полуночи. По предварительным данным ГИБДД Челябинска 28-летний мужчина за рулем Mitsubishi Lancer ехал по проспекту Ленина и в районе дома № 56 не справился с управлением. Машина буквально влетела в чугунный забор возле здания избиркома, разнеся его на куски.

— Пострадавших на месте ДТП нет, — сообщили в ГИБДД Челябинска. — Обстоятельства уточняются, проводится расследование.

Позже на место аварии приехала скорая помощь, а затем и сотрудники МЧС.

В ДТП обошлось без пострадавших Фото: читатель КП

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