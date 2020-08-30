В центре Челябинска Mitsubishi Lancer разнес чугунный забор

Водитель не справился с управлением Фото: читатель КП
Авария произошла накануне за десять минут до полуночи. По предварительным данным ГИБДД Челябинска 28-летний мужчина за рулем Mitsubishi Lancer ехал по проспекту Ленина и в районе дома № 56 не справился с управлением. Машина буквально влетела в чугунный забор возле здания избиркома, разнеся его на куски.
— Пострадавших на месте ДТП нет, — сообщили в ГИБДД Челябинска. — Обстоятельства уточняются, проводится расследование.
Позже на место аварии приехала скорая помощь, а затем и сотрудники МЧС.
В ДТП обошлось без пострадавших Фото: читатель КП
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