Хоккеист Виталий Кравцов вернулся из НХЛ в челябинский «Трактор»

Кравцов становился бронзовым призером КХЛ в составе черно-белых Фото: пресс-служба ХК "Трактор"

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» достиг договоренности с нападающим «Нью-Йорк Рейнджерс» Виталием Кравцовым. Как сообщает пресс-служба клуба, хоккеист присоединится к команде на один год, из НХЛ его забрали на правах аренды.

— Кравцов этот сезон полностью проведет в «Тракторе», — рассказал спортивный директор клуба Роман Беляев. — Это было желанием самого игрока и нашим главным условием. Он очень мотивирован и хочет играть за «Трактор».

С большей частью команды Виталий уже знаком, поэтому адаптация в коллективе пройдет быстро, к старту чемпионата он будет готов.

20-летний форвард родился во Владивосток, свою професииональную карьеру начал в команде «Челмет», затем перешел в «Трактор». За все время в КХЛ он провел 125, в 2018 году завоевал бронзовые награды. Затем «Нью-Йорк Рейнджерс» выбрал его на драфте.

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