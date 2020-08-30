«Учитесь и познавайте мир»: известный уличный художник разукрасил школу в Челябинской области

Стена школы заиграла новыми красками Фото: Тимур Абдуллаев

Челябинский уличный художник Тимур Абдуллаев, также известный под псевдонимом Бразил, продолжает радовать новыми граффити. На этот раз он украсил стену школы № 34 в Златоусте. Таким образом он поздравил школьников с наступающим 1 сентября и призвал их учиться и познавать мир.

— По традиции своих поездок сделал благотворительную роспись школы, — рассказал Тимур Абдуллаев. — Просто хотелось сделать что-то приятное, никакого особенного вдохновения не нужно, тут нужно брать и делать.

В такую школу и ходить приятнее Фото: Тимур Абдуллаев

Благотворительные граффити Тимур делает не в первый раз, его проект называется #краскидобра74. Художник откликается на просьбы и разукрашивает социальные учреждения. Работы есть не только в Челябинской области — в июне Бразил сделал граффити в Саратове. Всего насчитывается более 50 рисунков.

Художник с врачами Саратовской области Фото: Тимур Абдуллаев

Рисунки заметно влияют на атмосферу города Фото: Тимур Абдуллаев

Художник делает граффити и внутри помещений Фото: Тимур Абдуллаев

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