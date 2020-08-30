В Челябинске появятся экологичные автобусы, работающие на природном газе

Фото: пресс-служба "Группа ГАЗ"

Новые экологичные автобусы, работающие на природном сжиженном газе, представила «Группа ГАЗ». Как сообщает пресс-служба компании, несколько машин модели ЛиАЗ-5292 LNG отправятся в Челябинск и будут в тестовом режиме развозить пассажиров по городу.

— На мероприятии в Магнитогорске состоялась первая заправка автобуса газовым топливом, произведенным в новом комплексе по сжижению природного газа, — сообщает пресс-служба «Группа ГАЗ» . — В дальнейшем машина отправится в тестовую эксплуатацию на регулярных маршрутах Челябинска, который входит в список регионов-участников нацпроекта «Экология».

Это единственные в своем роде российские автобусы, для работы которых используется экологическое топливо. Экоавтобус сможет вместить в себя 106 пассажиров, внутри установлен кондиционер, а также специальные площадки для инвалидных колясок. Бак вмещает 375 литров топлива, на одной заправке машина сможет проехать свыше 300 км. Газ является не только более экологичным топливом, но и более выгодным экономически.

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