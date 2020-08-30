Погода в Челябинске на 31 августа 2020: жара спадет, но только на один день

И все-таки лето! Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Еще несколько дней порадуют челябинцев летним теплом. К сожалению, их осталось немного. Рассказываем, какой будет погода в Челябинске 31 августа 2020 года.

По данным Челябинского гидрометцентра, ночь на понедельник в областном центре ожидается относительно теплой: +14...+16 градусов. Зато порадует день: +24...+26 градусов.

В городе переменная облачность, преимущественно без осадков. Из-за слабого ветра до вечера понедельника синоптики объявили режим НМУ. Он действует для таких городов, как Челябинск, Коркино, Карабаш, Златоуст.

На юге Челябинской области в понедельник будет +31.

Однако уже в четверг на Южном Урале резко похолодает.

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