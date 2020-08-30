В здании крупного челябинского университета произошел пожар

Горело административное помещение Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области

Пожар произошел сегодня в доме № 58б по улице Сони Кривой — это хозяйственное здание ЮУрГУ. На место происшествия выехали сотрудники МЧС, всего задействовали 6 машин и 20 человек. Оказалось, что горение произошло на втором этаже, где находятся административные кабинеты. Сегодня был выходной день, поэтому здание пустовало и эвакуировать никого не пришлось.

— Принятые сотрудниками МЧС меры позволили ликвидировать открытое горение в максимально короткие сроки на площади 40 квадратных метров, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Пожар возник на втором этаже Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области

Затем пожарные провели проливку, чтобы не допустить повторного возгорание. Что стало причиной пожара пока неизвестно, это выяснят сотрудники отделения дознания.

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