«Без фильтров»: ненакрашенная Ирина Шейк появится на обложке Vogue

Ирина Шейк снялась для итальянского Vogue без макияжа Фото: Михаил ФРОЛОВ

Впервые Vogue Italia опубликовало обложки будущих сентябрьских номеров. На 100 фотографиях запечатлели девушек и женщин в максимально естественном виде: без макияжа и в однотонной простой одежде.

— 100 звезд с обложек, 100 историй: исключительный проект для сентябрьского номера, в котором главные герои 100 обложек газеты — это множество людей, сильно отличающихся друг от друга по возрасту, этнической принадлежности, профессии, жизни. Без иерархий и фильтров, во имя разнообразия, красоты и надежды, — описывает Vogue Italia свой проект.

Для проекта также снялась известная во всем мире модель из Еманжелинска Ирина Шейк.

— Модель Ирина Шейк родилась в 1986 году в Еманжелинске, Россия. Ирина Валерьевна Шайхлисламова, известная во всем мире просто как Ирина Шейк, была первой российской моделью, появившейся на обложке журнала Sports Illustrated Swimsuit Issue 2011 года . Она начала работать в 2004 году и была лицом бесчисленных рекламных кампаний, в том числе для Givenchy, Missoni, Intimissimi, Guess и Bally. Она появлялась на обложках многих журналов, таких как Vogue Brazil , Vogue Mexico , GQ Russia , Maxim Magazine и Vogue Japan . В 2015 году она стала лицом косметического бренда L'Oréal Paris. У Ирины есть дочь Леа от американского актера Брэдли Купера, — рассказало о модели издание Vogue Italia.

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