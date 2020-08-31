СК проверит больницу, в которой за пять лет не смогли обнаружить рак у жителя Челябинской области

После смерти копейчанина СК проверит горбольницу №1

После смерти копейчанина Александра Бобняка, у которого не смогли обнаружить рак легкого в течение пяти лет, Следственный комитет решил провести проверку в горбольнице №1. Об этом КП-Челябинск сообщила супруга погибшего Алла.

— Мне позвонили из Следственного комитета и попросили прийти со всеми документами, сказали, что проведут собственную проверку. Это было во вторник, тогда я была на похоронах. В среду с утра пошла к следователю. Он сказал, что назначат судебно-медицинскую экспертизу, — рассказала Алла Бобняк.

Напомним, погибший мужчина ежегодно проходил флюорографию и просил внимательнее изучать его снимки, ведь он переболел туберкулезом. Экспертиза показала, что у больного был шанс выжить, ведь болезнь развивалась с 2014 года. К сожалению, опухоль обнаружили слишком поздно. После смерти Александра Алла пообещала довести дело до конца.

РАНЕЕ НА ТЕМУ

Врачу, проглядевшему рак легких у жителя Копейска, сделали замечание

Главный врач больницы №1 дал большой комментарий КП-Челябинск (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru