Я люблю ЧМЗ: в Металлургическом районе появился арт-объект

Жители Металлургического района решили признаться в любви к своей малой Родине оригинальным способом — на оживленном перекрестке появились большие объемные буквы: Я люблю ЧМЗ.

Пройти мимо такого признания просто невозможно. И каждый хочет сфотографироваться возле нового арт-объекта.

Не стал исключением и депутат Госдумы, лидер общественного движения «Соцгород» Андрей Барышев, который, впрочем, пришел сюда не для фотосессии, а для того, чтобы проконтролировать, как расходуются средства на реализацию одного из главных партийных проектов «Формирование комфортной городской среды», средства на которую были выделены из федерального бюджета.

В рамках проекта в этом году в Металлургическом районе благоустроено сразу несколько общественных пространств. Среди них — разделительный газон по шоссе Металлургов от улицы Жукова до Румянцева, где и появились необычные арт-объекты в виде лавочек и вазонов, скоро здесь будут установлены и такие же необычные урны.

По словам, парламентария креативная идея использовать в изготовлении привычных малых форм проволочный каркас и булыжники пришлась жителям по душе. Да и сам парламентарий, тоже, кстати, житель чмз, остался доволен изменениями:

— Здесь долгие годы был заброшенный сквер, заросли, мусор. Теперь это место не узнать, сквер приобрел европейский вид: аккуратно уложенная тротуарная плитка, оригинальные скамейки, вазоны, скоро появятся урны в таком же стиле. По срокам подрядчики укладываются, так что, надеюсь, к Дню города наш район и город преобразятся и мы встретим этот праздник с новыми парками, благоустроенными дворами, — отметил парламентарий.

Кстати, большой сквер по улице Байкальской также в ожидании больших перемен — сейчас здесь полным ходом идут строительные работы: устанавливаются малые архитектурные формы, скамейки, урны, пешеходные дорожки укладываются современной тротуарной плиткой.

А вот гордость другого района Челябинска — Курчатовского — зеленая зона проспекта Победы: от улицы Молодогвардейцев до Ворошилова, где, кроме тротуарной сети из разноцветной плитки, предусмотрена установка МАФов и озеленение в виде живой изгороди из многолетних деревьев.

Напомним, что в этом году на программу благоустройства Челябинской области из федерального бюджета выделено более миллиарда рублей, из них 377 миллионов получил Челябинск. Приоритетный федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» предусматривает благоустройство парков и скверов, городских зон отдыха, а также дворовых территорий. Он реализуется с 2017 по 2022 годы.