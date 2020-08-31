«Завернула в одеяло и ушла в ночь»: в Кургане пропала молодая мать с младенцем

Елена ушла из дома с грудной дочуркой. Фото: из архива семьи.

В Кургане третий день ищут 20-летнюю женщину с грудным ребенком. Ее супруг написал заявление в полицию, но пока поиски не увенчались успехом. В ночь на 29 августа Александр пришел с работы уставший и очень поздно. Его супруга Елена выпивала на кухне, а дочка спала. Женщина предложила мужчине поддержать застолье. Но отец семейства отправился спать.

— Около четырех часов ночи Лена стала ходить по квартире, что-то кричать — требовала внимания. А потом, пока я спал, завернула дочь в одеяло и ушла и дома. Ни телефон, ни коляску, ни бутылочку с молоком она не взяла, — рассказал КП-Челябинск супруг пропавшей Александр.

Утром мужчина попробовал найти Елену у друзей, знакомых. Обратился в полицию. Молодую мать видели у подруги, но приехать за ней Александр не успел — женщина снова пустилась в бега.

— Пусть гуляет и дальше. Я хочу забрать ребенка. Очень переживаю за дочку, — говорит Александр.

Если вы видели эту женщину с малышом, позвоните в полицию или на сотовый телефон Александра: 8 -908-000-32-50.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru