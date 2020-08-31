Водитель «восьмерки» разбился насмерть при столкновении с УАЗиком в Челябинской области

Водитель ВАЗ выехал на встречную полосу. Фото: пресс-службе ГИБДД Челябинской области

На дороге Кыштым-Слюдорудник-Большие Егусты столкнулись «восьмерка» и УАЗик. 42-летний водитель легковушки скончался на месте, а 19-летнего пассажира госпитализировали. ДТП произошло утром в воскресенье, 30 августа.

— Водитель ВАЗ 2108 не справился с управлением на изгибе дороги, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем УАЗ 330365, — сообщили в отедел пропаганды ГИБДД области.

Фото: пресс-службе ГИБДД Челябинской области

О погибшем водителе ВАЗ известно, что ранее он привлекался к ответственности за пьяное вождение.

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