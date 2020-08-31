Челябинцы бьют рекорды: в городе возрос интерес к достопримечательностям

В этом году около половины прослушиваний аудиогида МТС пришлось на жителей Челябинской области, 20 процентов обращений пришлось на гостей из Московской и Ленинградской областей, такое же количество — 20 процентов — на жителей других регионов России. Порядка 5 процентов от общего числа загрузок аудиогида МТС было сделано гражданами иностранных государств. Самыми популярными объектами стали — магазин Валеева на улице Кирова, парк Алое поле и кинотеатр А.С. Пушкина — возле них во время прогулок челябинцы и посетители столицы Южного Урала задерживались чаще всего.

В обновленный аудиогид «Городские легенды Челябинска» вошли новые локации — заброшенный элеватор в центре города, ЗАГС Советского района, «Сфера любви» и другие рекреации. Всего аудиогид включил 18 локаций в центре Челябинска, которые можно пройти за 2 часа — протяженность маршрута составляет порядка 5 километров. Прогулка начинается с площади Ярославского, проходит по пешеходной Кировке, включает объекты Советского района, и возвращается в центр - маршрут завершается на Алом поле.

«Городские легенды Челябинска» рассказывают не только об историческом центре, но касаются и более современных построек, и их тайн, а также памятников и достопримечательностей, которые появились в последние годы. Уверен, южноуральцы смогут воспользоваться солнечной погодой и самостоятельно пройти по нашему новому маршруту. Все, что для этого понадобится — смартфон и наушники», — рассказывает директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.

Аудиогид можно послушать в популярных мобильных приложениях izi.TRAVEL и Surprise Me, либо самостоятельно найти в приложении по названию экскурсии «Городские легенды Челябинска».

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