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Челябинским садоводам предоставят бесплатные места для торговли на ярмарках

Организация ляжет на плечи внутригородских администраций
Сергей СотниковСергей СотниковСергейСотников
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Летом садоводы торговали на улицах по всему городу

Летом садоводы торговали на улицах по всему городу

Фото: Ирина ФАДЮШИНА

В Челябинске изменился порядок предоставления мест на ярмарках изменился. Мэрия будет определять места для ярмарок, а непосредственная организация ляжет на плечи районных администраций.

— Места будут оформлены по дизайн-коду совместно с управлением архитектуры, они будут иметь красивый внешний вид, — рассказала на аппаратном совещании в мэрии замглавы города Надежда Рыльская.

Этим вопросом также занимается управление торговли и комитет по имуществу. Старт работы таких ярмарок запланирован на середину сентября.

Летом садоводы буквально заполонили город, продавая свой урожай. Из-за отсутствия специальных мест они располагались на тротуарах, возле входов в магазины и на остановках.

Ранее в мэрии обещали запустить ярмарку на площади Революции с 29 августа. Однако никаких киосков там так и не появилось. Чиновники заявили, что точной даты все еще нет.

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