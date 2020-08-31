Челябинским садоводам предоставят бесплатные места для торговли на ярмарках

Летом садоводы торговали на улицах по всему городу Фото: Ирина ФАДЮШИНА

В Челябинске изменился порядок предоставления мест на ярмарках изменился. Мэрия будет определять места для ярмарок, а непосредственная организация ляжет на плечи районных администраций.

— Места будут оформлены по дизайн-коду совместно с управлением архитектуры, они будут иметь красивый внешний вид, — рассказала на аппаратном совещании в мэрии замглавы города Надежда Рыльская.

Этим вопросом также занимается управление торговли и комитет по имуществу. Старт работы таких ярмарок запланирован на середину сентября.

Летом садоводы буквально заполонили город, продавая свой урожай. Из-за отсутствия специальных мест они располагались на тротуарах, возле входов в магазины и на остановках.

Ранее в мэрии обещали запустить ярмарку на площади Революции с 29 августа. Однако никаких киосков там так и не появилось. Чиновники заявили, что точной даты все еще нет.

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