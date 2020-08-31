Свежие данные по коронавирусу в Челябинской области Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Минздрав назвал количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 31 августа. В регионе зарегистрировали 73 новых случая. Всего 14401 человек заболел новым вирусом, 2707 из них остаются под наблюдением врачей.

За прошедшие сутки из больниц выписали только пять пациентов. Как объяснила КП-Челябинск пресс-секретарь областного минздрава Марина Сергеева, такое количество выздоровевших не связано с ухудшением эпидемиологической ситуации.

— В этом нет ничего странного. В выходные дни, как правило, выписывают меньше людей. А с понедельника начинается интенсивная работа, — рассказала КП-Челябинск Марина Сергеева. — Это еще зависит от количества людей, которые находятся на госпитальных базах.

Всего 11283 человек в регионе переболели COVID-19.

За деньги зарегистрировали четыре смерти зараженных коронавирусом. 49-летний мужчина и 37-летняя женщина погибли от COVID-19, у остальных новая инфекция была сопутствующим заболеванием:

— пациент, 74 года: постинфарктный кардиосклероз, сахарный диабет;

— пациент, 71 год: хроническая обструктивная болезнь легких, атеросклероз.

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