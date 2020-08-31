«Мечел» ремонтирует спорткомплекс «Металлург»

Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») совместно с администрацией Металлургического района ремонтирует спортивный комплекс «Металлург».

На базе спорткомплекса работает муниципальная спортивная школа «Металлург-спорт», действуют два десятка кружков и секций, занимаются более тысячи воспитанников. На встречах работников ЧМК и жителей района с директором управления по работе с персоналом комбината Денисом Сазонтовым звучали просьбы отремонтировать здание.

— На первом этапе будут приведены в порядок помещения в здании, расположенном в парке спорткомплекса: входная группа, зал игровых видов спорта,раздевалки для юных хоккеистов. Предстоит заменить штукатурку, покрасить стены и потолки. В этом году удалось изыскать для этого средства. Работа идет. Объем предстоит выполнить немалый, но нет сомнений, что справимся качественно и в отведенные сроки,- пояснил директор управления по работе с персоналом ПАО «ЧМК»Денис Сазонтов.

Первый этап ремонта планируется завершить 1 сентября.

Новости компаний.