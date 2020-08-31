Челябинцы пожаловались на пьяные гулянки в парке Терешковой

Администрация пообещала разобраться с проблемой Фото: cheladmin.ru
Сегодня на аппаратном совещании в администрации города мэр Наталья Котова подняла вопрос о излишнем шуме в парке им. Терешковой. Жители жалуются, что местное кафе работает по ночам и совсем не следит за тишиной, а пьяные посетители доставляют еще больший дискомфорт.
— Администрация парка и посетители жалуются, что там по ночам проходят пьяные гулянки, — сообщила Наталья Котова. — Нужно разобраться с помещением.
Администрация Тракторозаводского района пообещала взять вопрос во внимание.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru