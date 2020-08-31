Агропромышленная выставка Челябинской области «АГРО» станет первым полноценным офлайн-событием после начала пандемии COVID-19

Выставка-ярмарка «АГРО-2020» пройдет в Челябинске с 10 по 12 сентября на площадке ледовой арены «Трактор» и станет первым полноценным офлайн-событием после начала пандемии коронавируса. Деятельность конгрессно-выставочных организаций с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора возобновлена, в соответствии с распоряжением Правительства Челябинской области, с 19 августа.

— Это будет настоящий праздник — праздник урожая, праздник живого общения, долгожданное событие отрасли, — комментирует министр сельского хозяйства региона Алексей Кобылин. — Для посетителей традиционно будут подготовлены выставка породистых сельскохозяйственных животных от передовых сельхозпредприятий области, масштабная экспозиция новейшей сельскохозяйственной техники: широкая линейка уборочных комбайнов, тракторов, сеялок и многого другого.

Выставка-ярмарка «АГРО»-крупнейшая площадка для реализации фермерской продукции.Каждый год ярмарку посещают более 10 тысяч горожан. Новый урожай овощей и фруктов, сыры собственного производства, экологически чистое фермерское молоко и мясо, богатый ассортимент колбасных и хлебобулочных изделий, продукция птицеводческих и животноводческих организаций, племенных заводов, фермерских и личных подсобных хозяйств, и все это — по ценам производителей.

Для посетителей выставки запланирована насыщенная развлекательная программа — концерты, конкурсы, развлечения, в которых можно будет участвовать всей семьей. Народный колорит можно будет почувствовать на фольклорно-гастрономическом фестивале с участием делегаций от сельскохозяйственных районов Челябинской области. Планируются мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, конкурсы и розыгрыши призов. Для маленьких гостей мероприятия будет работать контактный зоопарк и несколько развлекательных площадок.

«Агро-2020» по праву считается лидером агропромышленных мероприятий региона и приглашает к сотрудничеству профессиональное сообщество сельскохозяйственной отрасли!

Дополнительную информацию о предстоящем событии можно уточнить в Оргкомитете выставки: (351) 755-55-10, agroural74.ru.