Алексей Текслер с инспекцией выехал в Коркино

Губернатор работает в Коркино. Фото: Дмитрий Куткин.

В понедельник, 31 августа, глава региона работает в Коркинском муниципальном районе. В плане инспекционной поездки — визит на промплощадки и объекты социальной сферы района. Проконтролирует Алексей Текслер исполнение поручений, данных им ранее.

На крановом заводе «VERTA», продукция которого востребована в России и странах СНГ, Текслеру сообщили о нехватке кадров. Глава области обещает помощь предприятию: средне-специальные учебные заведения области готовят молодых специалистов. Вместе с предприятием областной минобр сформулирует требования к учебным заведениям. Студенты ссузов должны проходить практику на крановом заводе. Профориентацию нужно начинать загодя, со школьной скамьи.

На заводе «Стальпром» отливают сталь под давлением и выпускают запорную арматуру для нефте- и газопроводов. Штат предприятия — 50 человек. Клиенты «Стальпрома» — «Роснефть», «Татнефть», «Газпром». Предприятием создан индустриальный парк, на территории которого размещаются другие производства.

На дороге М-36 в районе поселка Первомайский ремонтируется дорожное покрытие. Это ключевой объект, подчеркнул губернатор, его ждут жители. До октября отремонтируют шесть км трассы. Еще три км сдадут в следующем году. Стоимость проекта — 138 млн. руб.

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