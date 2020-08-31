В Челябинской области погибли 370 человек, зараженных коронавирусом Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сегодня, 31 августа, в Челябинской области зарегистрировали еще четыре смерти зараженных коронавирусом. У двоих погибших не было хронических заболеваний: 49-летний мужчина и 37-летняя женщина. За время эпидемии погибли 370 человек с подтвержденным COVID-19.

Инфографика: коронавирус74.рф

Напомним, за минувшие сутки в Челябинской области выписали антирекордное количество переболевших: всего пять человек. Пресс-секретарь регионального минздрава Марина Сергеева объяснила КП-Челябинск с чем это связано.

Утром 31 августа зафиксировали 14401 зараженного (+73 новых).

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