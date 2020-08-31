В Челябинской области грибники нашли тело вахтовика из Башкирии, которого искали все лето

Молодого человека, пропавшего в Челябинской области, искали два месяца. Фото: ufa.kp.ru

В Челябинской области грибники нашли тело 24-летнего Айрата Бахтиярова из Башкирии. Молодой человек пропал 19 июня. В этот день он возвращался с вахты из города Сургута.

На трассе в Саткинском районе, он попросил водителя автобуса остановиться и ушел в неизвестном направлении. Больше его не видели.

Как сообщают наши коллеги КП-Уфа, Айрата Бахтиярова обнаружили в 100 метрах от трассы. Тело уже начало гнить, вероятно оно пролежало там долгое время. По предварительным данным, молодой вахтовик мог покончить с собой.

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