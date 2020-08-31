Жителей новостроек Челябинска одолели насекомые, похожие на Чужого

Пришелец. Фото: сообщество "Парковый Челябинск".

Жители микрорайона «Парковый» делятся в социальных сетях снимками насекомых, которые внешне напоминает чудовище из фильма «Чужой». Неизвестные твари длиною более пяти сантиметров облюбовали балконы и пугают детей и взрослых.

— Это богомол обыкновенный. Он действительно стал прообразом инопланетного существа для фильма «Чужой». Но в обычной жизни богомол не опасен для человека. Он питается мухами. Человек ему совершенно не интересен. Когда я работал в Ильменском заповеднике, специально приносил богомолов в свой кабинет, сажал на штору или гардину, чтобы избавиться от навязчивых мух, — рассказал КП-Челябинск энтомолог, доктор биологических наук Александр Лагунов.

По словам ученого, богомолы водятся на юге Челябинской области, в степной зоне, но иногда их находят и в Шершневском бору. Сами по себе эти насекомые плохие летуны, преодолевать большие расстояния они не в силах. Но их запросто можно привезти в город на одежде, в машине.

Богомолы умеют менять окраску, но очень медленно. Они бывают желтыми, зелеными, бурыми. И под стать своему цвету насекомые выбирают укрытие для охоты. Например, зеленый богомол будят прятаться в зеленых листьях, а бурый — на засохшей ветке.

Богомол может менять окраску, но медленно. Фото: Люция Кодина, Дарья Бежаишвили, "Парковый Челябинск".

— Несмотря на устрашающий внешний вид, богомолы не могут прогрызть челюстями или проткнуть шипами кожу человека. Разве что совсем маленького ребенка. Человек же способен поранить конечности насекомого, если будет выгонять его из дома тряпкой или руками. Лучше всего поймать богомола банкой и, прикрыв листом бумаги, вынести на улицу, посадить в траву, — говорит Александр Лагунов .

Кстати, 15 лет назад богомол обыкновенный входил в Красную книгу Челябинской области. А сейчас в ней остался только богомол-крошка, живущий на Аркаиме.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru