Текслер в Коркино купил садовых яблок

В Коркино Алексей Текслер купил у пенсионерки яблок. Фото: t.me/cheltodayru

В понедельник, 31 августа, губернатор инспектирует Коркинский муниципальный район. В райцентре, осмотрев ремонтируемые помещения библиотеки, он побывал на стихийной ярмарке, что раскинулась на одной из главных улиц.

Нынешний год радует обильным урожаем томатов и огурцов, яблок, груш. В лисах полно грибов. Потому импровизированные прилавки базарчика, куда заехал Алексей Текслер, ломятся от товара. Бабушки осмелели и попросили сохранить рынок. Копейка лишней к пенсии не будет. У коркинцев рынок популярен: здесь продается экологически чистая продукция, выращенная по-честному.

Рынок сохранят и сделают его удобным. Появятся прилавки, лавочки. Садовые урожаи — сплошные витамины. Потому губернатор купил у бабушки красных яблок и облепихи.

Поддержка садоводов, предоставление им удобных бесплатных мест в сезон на рынках — один из приоритетов региональных властей. В этом году по распоряжению губернатора из областного бюджета с 20 млн. руб. до 30 млн. руб. увеличено софинансирование муниципальных программ по поддержке садоводов.

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