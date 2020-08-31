Умерла экс-министр социальных отношений Челябинской области

Надежды Гартман не стало в субботу, 29 августа. Фото: minsoc74.ru

На 72 году жизни в ковидном госпитале скончалась бывший министр социальных отношений Челябинской области Надежда Гартман. У нее была тяжелая форма диабета и пневмония, но что стало основной причиной смерти пока не известно. Как уточнили в пресс-службе минсоцотношений, Надежда Гартман скончалась в минувшую субботу, 29 августа.

Надежда Гартман работала в системе соцзащиты с 19 лет и прошла весь путь от инспектора до министра. С 2004 по 2011 годы она работала министром. В 2015 году она возглавила общественный совет ведомства.

Как вспоминают в министерстве, она была талантливым и неординарным руководителем, всегда отстаивала свою сточку зрения.

— В годы финансово-экономического кризиса она возглавила работу по созданию в области первых центров социального обслуживания, аккумулировавших все формы социального обслуживания. Под ее руководством система социальной защиты стала более эффективной и комплексной, направленной на профилактику семейного неблагополучия, на действенную помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, социальную защиту уязвимых категорий граждан, на снижение социальной напряженности в обществе, — отмечают в ведомстве.

Кстати, Надежда Гартман — сестра экс-главы челябинского облизбиркома Ирины Старостиной, которая в свое время усыновила ребенка.

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