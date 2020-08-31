Заразившиеся коронавирусом сотрудники минэкологии Челябинской области возвращаются на работу

Виталию Безрукову предстоит реабилитация Фото: Архив КП

Замминистра экологии челябинской области Виталий Безруков сообщил, что возвращается на работу после ковидного больничного.

— Вот и прошло три недели после заболевания коронавирусом. Теперь с полной уверенностью могу сказать, что здоров и выхожу на работу. Хотя еще требуется реабилитация. Первый заместитель министра экологии Гилев Игорь Юрьевич также выписан из больницы и проходит реабилитацию, — рассказал Виталий Безруков. — Будем стараться максимально оградить людей от опасности заражения, пока ситуация полностью не нормализуется.

Другие сотрудники министерства тоже вернутся на работу, многие продолжают выполнять свои обязанности из дома. Некоторые сейчас находятся на больничном, но их здоровью ничего не угрожает.

— Я еще раз напоминаю всем, что, несмотря на то, что вирус постепенно отступает, всем нам необходимо соблюдать меры защиты и не стоит пренебрегать теми рекомендациями, которые дают специалисты, — добавил Виталий Безруков.

Напомним, сегодня, 31 августа, в Челябинской области зарегистрировали антирекордное количество переболевших: всего пять человек. Пресс-секретарь регионального минздрава Марина Сергеева объяснила КП-Челябинск с чем это связано.

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