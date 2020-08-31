«Уралэнергосбыт» открывает офисы очного обслуживания в новом формате

Поставщик электроэнергии на Южном Уралевозобновляет работу офисов очного обслуживания в режимевидеоконсультирования, часть из них откроют свои двери уже 1 сентября.

Учитывая сохранение рисков распространения коронавирусной инфекции, консультирование потребителей будет происходить в новом формате — посредством видеосвязи. Все места приема уже оборудованы современной техникой — компьютерами, камерами и сканерами. Консультирование посредством видеосвязи почти ничем не будет отличаться от обычного. Придя на прием, потребитель сможет задать любой вопрос, получить информацию по начислениям, открыть лицевой счет или предоставить документы, для этого созданы все необходимые условия. В зале работает консультант, который поможет в случае возникновения трудностей. В компании просят посетителей соблюдать масочный режим и использовать санитайзеры на входах.

— Переход на новый формат обслуживания в первую очередь обусловлен необходимостью обеспечения безопасности сотрудников и наших клиентов. Мы понимаем, что, несмотря на снятие части ограничительных мер, риски, связанные с распространением COVID-19, по-прежнему велики. Многие специалисты предупреждают о второй волне. Ежедневно каждый сотрудник очного обслуживания имеет порядка 100 контактов с потребителями, что делает такой прием граждан — зоной повышенного риска и для персонала, и для самих клиентов. Поэтому созрело решение, предоставить потребителям новый, более безопасный и при этом удобный формат -получение консультаций путем видеосвязи. Функционально он ничем не отличатся от обычного, но будет гораздо безопаснее, — комментирует директор по работе с клиентами Андрей Святых.

Получить консультацию в новом формате с 1 сентября жители Челябинска, Копейска, Златоуста и Озерска смогут по следующим адресам:

— г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, дом 131;

— г. Челябинск, шоссе Металлургов, дом 38;

— г. Челябинск, ул. Калинина, дом 7;

— г. Челябинск, ул. Горького, дом 64А;

— г. Копейск, пр. Победы, дом 46;

— г. Златоуст, пр. Мира, дом 19;

— г. Озерск, ул. Комсомольская, дом 4А.

Все остальные офисы компании в скором времени также возобновят работу в режиме видеоконсультирования. Второй этап открытия офисов намечен на 15 сентября.