За выходные в центре Челябинска поймали двух преступников, которых разыскивали по всей стране

Фото: пресс-служба Росгвардии по Челябинской области

Минувшие выходные стали продуктивными для сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии: в центре Челябинска удалось задержать двоих граждан, объявленных в федеральный розыск.

Вечером в субботу, 29 августа, находясь на маршруте патрулирования, росгвардейцы заметили подозрительного мужчину возле Дворца пионеров. Он подходил под ориентировку на одного из пропавших без вести. Когда проверили документы, оказалось, что 30-летний житель Златоуста находится в федеральном розыске как уклоняющийся от обязательных работ.

Второго гражданина задержали на следующий день возле МФЦ на улице Труда. 34-летний житель села Шогринское Свердловской области с прошлого года бегает от правосудия. Мужчина обвиняется в совершении кражи.

— Граждане были задержаны и доставлены в полицию для дальнейшего разбирательства, — сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Челябинской области.

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