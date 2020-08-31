В прокуратуре объяснили, за что наказали директора «ЧелябГЭТ», где водители трамваев работали как маршрутчики

Водители обилечивали пассажиров вместо кондукторов Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Прокуратура Тракторозаводсткого района завершила проверку «ЧелябГЭТ», организованную после публикации «Комсомолки» о том, что водители трамваев стали работать как марштручики.

Оказалось, что с сотрудниками должны были заключить договор и не забыть получить согласие. Однако начальство решило не церемониться с подчиненными.

— Нарушен порядок возложения обязанностей. Не был издан распорядительный документ по организации, не заключены допсоглашения с каждым работником о размере доплаты, которая должна производиться за совмещение должностей. Они самостоятельно решили рассчитать работников по среднему, — рассказал КП-Челябинск помощник прокурора Тракторозаводского района Иван Быков.

Директору «ЧелябГЭТ» Дмитрию Усачеву внесли представление об устранении нарушений трудового законодательства.

Напомним, в конце июля на маршрут в Челябинске выпустили трамвай без кондуктора. Работник заболел, и водитель предложил подменить коллегу. Другие водители испугались, что начальству понравится инициатива. Позже нововведение стало массовым.

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