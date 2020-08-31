Челябинская антимонопольная служба заинтересовалась «лучшей в городе» баней

УФАС смутил лозунг «лучшая в городе». Фото: пресс-служба УФАС Челябинской области

«Лучшая в городе»: так скромно, но самоуверенно оценили рекламщики челябинскую баню Saigon. Антимонопольная служба усмотрела в этом нарушения закона о рекламе и готовить к возбуждению дело.

— Информация о том, что данное заведение является лучшим в городе сопровождается уточнением «по мнению директора». Челябинское УФАС сообщает, что указание в рекламе таких примечаний как «по мнению директора», «по версии моей мамы» не может свидетельствовать о наличии в рекламе критерия, по которому осуществляется сравнение и который имеет объективное подтверждение, — рассказала пресс-секретарь ведомства Наталья Мартынюк.

Использование в рекламе сравнительной характеристики и таких слов как «лучший», «первый», «номер один» и другое подкрепляться конкретным, объективным критерием.

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