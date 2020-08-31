Руководство ЧТЗ обвиняют в хищении 285 млн рублей на госконтракте

Руководство ЧТЗ обвиняют в мошенничестве. Фото: chtz-uraltrac.ru

Прокурорская проверка выявила махинации на «ЧТЗ-Уралтрак». В 2014 году минпром заключил с предприятием государственный контракт на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Министерство свою часть уговора выполнило и перевело на счет предприятия 285 млн рублей. Однако «ЧТЗ-Уратрак» со своими обязанности не справился и просрочил третий этап работ больше чем на год.

— В результате умышленных действий неустановленных должностных лиц ООО «ЧТЗ-Уралтрак» государственный контракт не исполнен, в связи с чем, федеральному бюджету причинен ущерб в особо крупном размере на сумму свыше 285 млн рублей, — сообщила старший помощник прокурора Наталья Мамаева.

Материалы проверки передали в следственные органы, где и возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

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