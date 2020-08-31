В Челябинске за памятником Курчатову появится 130-метровая скамья

Теперь людям будет гораздо удобнее Фото: Дмитрий Шалагинов

Неравнодушные жители Челябинска решили сделать подарок ко Дню города и установить за памятником Курчатову 130-метровую скамью. Руководителем проекта выступил Дмитрий Шалагинов. Он отметил, что за памятником всегда собирается много людей, но сидеть им приходится на бетонном парапете. Удобного в нем мало, поэтому теперь там все покроют террасной доской.

— Это общественный проект, мы делаем его с группой людей из двадцати человек, — рассказал журналисту КП-Челябинск Дмитрий Шалагинов. — Сам проект вынашивался пару месяцев, деньги мы собирали сами с нуля. Мы проходили тренинг на проекте «Перезагрузка», в конце которого делается какое-то полезное дело. Но обычно оно не такое масштабное, а мы решили объединиться и сделать что-то грандиозное.

Длина скамьи — впечатляет Фото: Дмитрий Шалагинов

Монтаж начался с сегодняшнего дня, а работы планируют завершить к следующему понедельнику. На реализацию проекта понадобилось 350 тыс. рублей. Преимущества террасной доски еще в том, что она легко очищается и служит около 50 лет. Конечно, многое будет зависеть от отношения жителей города к новой скамье. Кстати, она официально может стать самой длинной в России.

Преимущества проекта весьма очевидны Фото: Дмитрий Шалагинов

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