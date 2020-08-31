Подсчет школьников и антирекорд по выписке: чем запомнился последний день августа

Со 2 сентября во всех школах Челябинской области будут считать учеников, подхвативших простуду. Как сообщает телеграм-канал «Челябушка», такой приказ отдал глава регионального минздрава Юрий Семенов. Сводки по ОРВИ ежедневно планируется собирать и заносить в медицинскую информационную систему «БАРС».

— Для обывателей это означает еще чуть-чуть цифр ради развития математических способностей. С профессиональной точки зрения задумка понятна. Разделить сводки, чтобы не класть, образно говоря, все яйца в одну корзину. Пусть так, только бы без странностей либо со своевременными разъяснениями оных от специалистов, — добавляют авторы «Челябушки».

Кстати, за прошедшие сутки на Южном Урале выписали рекордно мало пациентов — всего пять человек (при этом каждый день выявляют более 70 зараженных). Антирекорд уже объяснили в областном минздраве.

Пока ясно одно: констатировать отступление вируса пока невозможно.