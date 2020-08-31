На заводе, принадлежавшем семье экс-губернатора Челябинской области Юревича, произошел пожар

Пожар пришлось тушить 83 спасателям и 18 спецмашинам. Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич снова попал в новостные хроники. На этот раз события связаны не с уголовными преследованиями, а с пожаром на хлебокомбинате «СМАК» (входит в состав агрообъединения «Макфа») в Екатеринбурге на улице Свердлова. По предварительной информации, причиной возгорания стал кабель внутри двухэтажного здания цеха.

Как пишет КП-Екатеринбург, на место происшествия выезжали 46 спасателей и 14 спецмашин. Однако вскоре им понадобилась дополнительная поддержка. В итоге, пожар пришлось тушить 83 спасателям и 18 спецмашинам. А для мониторинга ситуации в зоне пожара использовался беспилотник МЧС России. По предварительным данным, площадь пожара составила 800 «квадратов». Из-за высоких температур часть кровли на площади 100 «квадратов» обрушилась.

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

— Быстрому распространению огня по вентиляционным коробам на чердак способствовали конструктивные особенности здания: оно 1927 года постройки с пустотными перекрытиями и деревянными перегородками, — рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области. — На начальном этапе борьбы с огнем было недостаточное давление в водопроводной сети, впоследствии специалистами «Водоканала» давление было увеличено.

Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

В здании цеха, где произошел пожар, находилось масло для розжига печей. Однако оно не загорелось благодаря вмешательству огнеборцев. Пострадавших нет. Внутри здания во время пожара находилось 250 сотрудников комбината — они были эвакуированы на улицу. Сейчас выясняются все обстоятельства и причины возникновения огня.

Отметим, что загоревшийся хлебокомбинат «СМАК» входит в Агропромышленное объединение «МАКФА», которое принадлежало семье экс-губернатора Челябинской области Михаилу Юревичу. В 2017 году его отец — Валерий Юревич передал 71,42 % акций «Макфы» кипрской фирме Rantip Invest Limited. По данным публичного реестра компаний Кипра, этот бизнес принадлежит некому предпринимателю по имени Саввас Телкос (Σαββασ Τεκλοσ).

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