Подтянуть инфраструктуру. Текслер подытожил рабочую поездку в Коркино

В Коркино губернатор побывал на предприятиях и проверил исполнение поручений. Фото: gubernator74.ru

Коркинский район расположен очень удачно — по соседству с Челябинском. Многие коркинцы работают в большом города. А у челябинцев в окрестностях райцентра расположены дачи. Для более активных связей нужно подтянуть инфраструктуру Коркино — дороги. Например, участок федеральной трассы М-36 у п. Первомайский глава региона Алексей Текслер ранее поручал отремонтировать. В понедельник, 31 августа, губернатор с инспекционными визитом отправился в Коркино: проверить исполнение данных ранее поручений

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в рамках рабочей поездки в Коркинский муниципальный район ознакомился с технологическим производством промышленных предприятий, проинспектировал ход строительных работы на дорогах и объектах социальной сферы, а также проверил исполнение данных ранее поручений.

Текслер побывал на двух предприятиях — ООО «Стальпром», которым создан индустриальный парк «ЛитТехМаш»; и на заводе «Уралкран». На предприятии Текслер обсудил проблему дефицита кадров. Предприятия сформулируют предложения по наиболее востребованным профессиям, чтобы готовить их в южноуральских профтехучилищах.

Дорога у Первомайки ремонтируется: в этом году сдадут шесть км. В 2021 году — еще три км. Текслер поручил отслеживать качество выполненных ремонтов: чем длиннее гарантийный срок, тем лучше качество покрытия. С 2021 г. в план реконструкций будут включены дороги частного сектора.

Большая давняя проблема Коркино и п Роза — аварийный водовод. Решено строить новый. Вопрос — на контроле губернатора.

В конце года будет открыт первый этап реконструированной лыжной базы «Березка». Построено новое здание с комнатами отдыха и тренажерным залом, душевыми. На втором этапе — строительство лыжероллерной трассы, площадки воркаута, автопарковки. В законченном виде база будет готова в будущем году.

— Трасса замечательная и должна стать местом притяжения, как для спортсменов, так и для всех горожан, уверен, что даже из Челябинска будут приезжать, — сказал Текслер.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru