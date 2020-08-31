В Челябинске мужчина выстрелил из ружья в соседа и ударил полицейского

Сейчас задержанный мужчина находится под стражей
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Челябинске сотрудники следственного комитета предъявили обвинение 51-летнему мужчине. Его обвиняют в покушении на убийство и применении насилия в отношении представителя власти. Как сообщили в СУ СКР по Челябинской области, инцидент произошел в минувшие выходные.
— По данным следствия, в вечернее время 29 августа текущего года около одного из частных домов Металлургического района областного центра в ходе ссоры с соседом, обвиняемый выстрелил в сторону последнего из охотничьего ружья. При задержании сотрудниками полиции, прибывшими на вызов, обвиняемый разбил камнем стекло в патрульной машине и ударил сотрудника правоохранительных органов, — сообщили в пресс-службе следственного комитета региона.
По ходатайству следователя СК в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
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