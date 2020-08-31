Житель Челябинска разместил в своем саду нарколабораторию по варке амфетамина

Также задержанный мужчина установил в своему саду теплицу, в которой он выращивал конополю. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинске полицейские задержали 39 летнего мужчину, который занимался изготовлением наркотиков. Он разместил в своем саду подпольную лабораторию, где варил амфетамин. Как сообщили в ГУ МВД по Челябинской области, у мужчины было изъято свыше 170 граммов готового наркотика, оборудование и 6 канистр с прекурсорами.

— Помимо производства синтетического вещества подозреваемый оборудовал садовую теплицу для культивирования конопли, предусмотрев в ней лампы, вентилятор, систему регулярного полива растений. В ходе обыска оперативниками изъято 25 кустов наркосодержащих растений и свыше одного килограмма готового наркотика растительного происхождения, — сообщили в пресс-службе полиции Челябинской области.

Полицейские также установили, что задержанный мужчина хотел сбывать созданные наркотики контактным способом (из рук в руки) жителям города.

Сейчас мужчина находится под стражей. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 20 лет.

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

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