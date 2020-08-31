Россияне увеличили расходы на подготовку детей к школе на 12%

Фото: предоставлено ВТБ

За последнюю неделю лета россияне потратили на подготовку детей к школе около 300 млн рублей, свидетельствует статистика эквайрингового бизнеса ВТБ. Это на 7% превышает результат недели с 17 по 23 августа и на 12% – показатели последней недели августа прошлого года.

Банк ВТБ проанализировал затраты российских семей на товары для школьников перед началом учебного года. За последнюю неделю августа их расходы на канцелярские принадлежности выросли на 18% к предыдущей неделе. Кроме того, родители активно обновляли гардероб школьников – на покупку детской одежды и школьной формы с 20 по 27 августа они потратили на 5% больше, чем неделей ранее.

По статистике банка, за год расходы россиян на сборы детей к школе выросли в среднем на 12%. Равномерно увеличились затраты на приобретение детской одежды, школьной формы и канцелярских принадлежностей.

По сравнению с периодом до пандемии траты на школьные принадлежности выросли более чем в полтора раза. Зимой-весной этого года расходы россиян на детскую одежду и школьную форму были на 32% меньше, чем перед началом года. На канцелярию родители тратили на 36% меньше.

«Накануне нового учебного года активность родителей традиционно высока: подготовка детей к школе требует значительных временных и денежных затрат, которые в этом году остаются на привычно высоком уровне. Несмотря на пандемию, сегмент товаров для школьников не пострадал: в этом году накануне 1 сентября родители потратили на 12% больше, чем годом ранее. В конце зимы-начале весны, когда многие дети сидели дома, траты на школьные принадлежности ожидаемо снизились, и сейчас родители активно пополняют их запасы», - отметил Алексей Киричек, руководитель департамента эквайринга, вице-президент ВТБ.

Материал предоставлен пресс-службой банка ВТБ (ПАО).