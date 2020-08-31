В Челябинске поменялся график работы общественного транспорта

Теперь можно будет уезжать с остановок не только ранним утром, но и поздним вечером. Фото: мэрия Челябинска

В Челябинске продлили время работы общественного транспорта. Об этом сообщили в мэрии города. Так, на троллейбусах №16 «АМЗ – ЖБИ» введены дополнительные и вечерние рейсы. Согласно новому расписанию, последний рейс с АМЗ идет в 19:00, а с ЖБИ в 20:00. Отметим, что этот троллейбус работает только по будням.

Теперь автобус №31 начинает свою работу с Академика Сахарова в 05:33, а последний рейс с этой остановки он совершает в 20:01. А с остановки ЧМК первый рейс осуществляется в 06:36, последний – в 20:50. Средняя продолжительность поездки составляет 14 минут

Первый рейс автобуса № 71 с Металлургического комбината начинается в 06:42, а последний в 22:06. С остановки Петра Столыпина рейс стартует в 05:30 и заканчивается конечным рейсом в 21:26. Средняя продолжительность поездки составляет 16 минут.

Изменения в графике работы затронули также трамвайный маршрут №22. В будние дни он начинает свой первый рейс от остановки Чичерина в 06:41, а последний в 22:41. С улицы Чистопольской можно будет уехать в 5:05 и в 21:53. В выходные дни действует другой график. С остановки Чичерина первый рейс начинается в 6:59, а последний в 21:36. А с улицы Чистопольской — в 6:47 и 21:36 соответственно

Подробное расписание доступно на сайте.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru